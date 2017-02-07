Культура

28 января 2016 года участники литературных клубов "Берега" и "Я сень" обратились к губернатору Пензенской области с просьбой о помощи их поэтическому наставнику Лидии Ивановне Дорошиной (Терёхиной). Лидия Ивановна - редактор отдела поэзии единственного в Пензе литературного журнала "Сура", известного и за пределами Пензенской области. Своей энергией и талантом она объединила... Подробнее »