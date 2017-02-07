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01.02.2017
Мелодрама "Поздняя любовь"
01.02.2017
02.02.2017
Комедия "Смешные деньги"
02.02.2017
03.02.2017
Спектакль Ромео и Джульетта
03.02.2017
04.02.2017
Спектакль "Кабала святош"
04.02.2017
05.02.2017
Спектакль "Последняя жертва"
05.02.2017
07.02.2017
Музыкальная комедия "Крошка"
07.02.2017
09.02.2017
Комедия "Сублимация любви"
09.02.2017
10.02.2017
Экстремальная комедия "Клинический случай"
10.02.2017
11.02.2017
Спектакль "Примадонны"
11.02.2017
12.02.2017
Спектакль Как боги
12.02.2017