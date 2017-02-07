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Людмила Коломыцева

Разговор по душам

Вячеслав Карпов

Чтобы помнили

Людмила Коломыцева

Тепловая эквилибристика

Анатолий Коломыцев

Что будем пить на Новый год?

Вячеслав Карпов

Реабилитация памяти

Анатолий Коломыцев

Кому нужна деревня?

Анатолий Коломыцев

Казаться или быть

Вячеслав Карпов

Снится мне деревня

Вячеслав Карпов

Тимур и его команда-2

Вячеслав Карпов

Тимур и его команда

Анатолий Коломыцев

Пескова не согласна

Вячеслав Карпов

Кому нужна свобода?

Новости Пензы

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ЭНИГМА СУРА

Новости компаний
Коттеджи в посёлке

Коттеджи в посёлке "Солнечный", с. Бессоновка Пензенской области...

Обои из Европы по новому адресу!

Обои из Европы по новому адресу!...

В г. Саранск открылся магазин

В г. Саранск открылся магазин "ЭЛИТДЕКОР"...

Фитнес-клуб

Фитнес-клуб "ЭНИГМА Сура"...

Розыгрыш пригласительных билетов в Фитнес-клуб

Розыгрыш пригласительных билетов в Фитнес-клуб "ЭНИГМА Сура"...

КУЛЬТУРА ПЕНЗЫ

I Музыкально-поэтический фестиваль

Вечер Алексея Александрова

Вечер "На Энцелад!"

 Встреча "Время верлибра"

Творческий вечер Марии Сакович

Вечер "В начале было слово"

Встреча "Абсурд. Логика алогизма"

Вера Дорошина "Слова на ветру"

СПОРТ ПЕНЗЫ

Многократный рекордсмен
Книги рекордов Гиннесса
по силовому экстриму
в фитнес-клубе "ЭНИГМА СУРА"
в Пензе

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КУЛЬТУРА

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Поэтический вечер "В начале было слово"

Культура

13 февраля 2016 года в арт-холле "Квартал Луи" прошёл поэтический вечер "В начале было слово". Во встрече приняли участие Виктория Сысоева, Анна Мартышина, Вадим Пыжиков, Антон Шумилин, Марина Герасимова, Виктория Каляшина, Елена Чебалина. Видео.       Подробнее »

"Мы призываем Вас защитить честь и достоинство человека..."

Культура

"Мы призываем Вас защитить честь и достоинство человека..."

28 января 2016 года участники литературных клубов "Берега" и "Я сень" обратились к губернатору Пензенской области с просьбой о помощи их поэтическому наставнику Лидии Ивановне Дорошиной (Терёхиной). Лидия Ивановна - редактор отдела поэзии единственного в Пензе литературного журнала "Сура", известного и за пределами Пензенской области. Своей энергией и талантом она объединила... Подробнее »

VIII кинофестиваль имени Ивана Мозжухина «Мужская роль»

Культура

С 21 по 23 декабря 2015 года в Пензе пройдёт Кинофестиваль имени Ивана Мозжухина «Мужская роль». Кинофестиваль «Мужская роль» посвящен нашему великому земляку, первому профессиональному русскому киноактеру Ивану Мозжухину (26.9.1889 — 17.1.1939). Это смотр новых российских игровых фильмов, исполнители мужских ролей в которых были отмечены национальными премиями, призами отечественных и международных кинофестивалей.... Подробнее »

VIII кинофестиваль имени Ивана Мозжухина «Мужская роль»

Культура

С 21 по 23 декабря 2015 года в Пензе пройдёт Кинофестиваль имени Ивана Мозжухина «Мужская роль». Кинофестиваль «Мужская роль» посвящен нашему великому земляку, первому профессиональному русскому киноактеру Ивану Мозжухину (26.9.1889 — 17.1.1939). Это смотр новых российских игровых фильмов, исполнители мужских ролей в которых были отмечены национальными премиями, призами отечественных и международных кинофестивалей.... Подробнее »

Сергей Кубрин вошёл в лонг-лист Независимой литературной премии

Культура

14 октября 2015 года был объявлен лонг-лист Независимой литературной премии «Дебют» 2015 года: «100 лучших молодых авторов: гражданство - русский язык». Сергей Кубрин, уроженец города Кузнецка Пензенской области, вошёл в лонг-лист премии в номинации "крупная проза" с повестью "Отставить радость. Типичная армейская история". Пресс-конференция Независимой литературной премии "Дебют".   Биография Сергея Кубрина     Подробнее »

Поэтический вечер «На Энцелад!» Владимир Навроцкий, София Амирова, Сергей Кубрин

Культура

28 августа 2015 года во дворике чайной студии «Дерево» прошёл поэтический вечер «На Энцелад!» Свои стихи читали Владимир Навроцкий, София Амирова и Сергей Кубрин. Видеоотчёт.           Подробнее »

Творческий вечер Марии Сакович

Культура

19 августа 2015 года в чайной студии «Дерево» прошёл творческий вечер поэтессы Марии Сакович. На поэтическом вечере Мария читала стихи из своего сборника, презентация которого состоялась в прошлом году, а так же произведения других авторов - Сергея Сеничева и Марии Семёновой. Видеоотчёт.     Подробнее »

Творческий вечер Веры Дорошиной. Презентация книги «Слова на ветру»

Культура

19 июля 2015 года в рамках арт-проекта Давида Курумы «Золотая пирамида» прошёл творческий вечер известной пензенской поэтессы Веры Дорошиной. Состоялась презентация её книги «Слова на ветру». В поэтическом вечере также приняли участие Надежда Пронькина, Сергей Скорляков и Александр Милованов. Видеоотчёт.   Книга Веры Дорошиной "СЛОВА НА ВЕТРУ".     Подробнее »

Поэтический вечер «Бутафория». Асильда Боброва и Андрей Райх

Культура

2 июля 2015 года в чайном дворике студии «Дерево» прошёл поэтический вечер "Бутафория". Победители первого сезона серии поэтических битв "Слово за слово" Асильда Боброва и Андрей Райх читали свои произведения. Видеоотчёт.       Подробнее »

Праздничные мероприятия на День России и День города в Пензе

Культура

12 июня 2015 года   Площадка перед Галереей Почета и Славы Пензенской области10:00 - Торжественная церемония занесения лучших по профессиям и передовых предприятий на Галерею Почета и Славы Пензенской области Библиотека имени М. Ю. Лермонтова10:00 - 18:00 - Виртуальные экскурсии по электронному музею конституционной истории России на портале Президентской библиотеки имени Б. Н.... Подробнее »

ПОЭЗИЯ ПЕНЗЫ

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Пост сдал – пост принял

Поэзия Пензы

Алексей КУРЕНЧАНИН Умри в эту пятницу, дай растоптать себя.Стань грязным, ненужным, как брошенный деревом лист.Неделя кончается, чёртики теребятПодкожные нервы, а сердце танцует твист.   Умри в эту пятницу, выпей любимый яд.Знакомой дорогой уйди... Подробнее »

Слова на ветру. Книга стихотворений

Поэзия Пензы

Вера ДОРОШИНА   1. НА ЗАМЕРШИХ ВЕСАХ   ВНУТРИ ЯЙЦА   Ты ищешь новую тропу, ты ищешь истинного знанья, ты раздвигаешь скорлупу израненными в кровь руками. Сквозь щели впитываешь мглу и смутный свет чужих созвездий и... Подробнее »

В самых лучших моих пятнадцати снах... Стихи

Поэзия Пензы

Владимир НАВРОЦКИЙ     ***   В самых лучшихмоих пятнадцати снах —предметы и расположения, и нет людей.В четырёх самых лучшихиз лучших пятнадцати сновнет людей, но люди вот-вот придут.Я хочу рассказать о ёлке,об ожиданьи гостей.И о... Подробнее »

ПРОЗА ПЕНЗЫ

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На всех ветрах

Проза Пензы

Лидия ТЕРЁХИНА (Лидия Ивановна Дорошина) Описание родового древаот доступных корней до известных листиков,для внучек составленное в лето 2016 года в... Подробнее »

Траур отменяется. Рассказ

Проза Пензы

 Н. КОМИССАРОВА   — Маркиза не ждите, — кинул я с порога тоном, как спросонья обычно произносят «доброе утро» — тихо и неразборчиво. — Ка... Подробнее »

После детства. Рассказ

Проза Пензы

Дмитрий БАРАНОВ   Как странно было оказаться в своём старом дворике. Ненамеренно, сам собой завернул сюда и удивился: а ведь я здесь когда-то ж... Подробнее »

МУЗЫКА ПЕНЗЫ

Алина Викман. "НЕ ЗИМА"

Миша Хорев. "МЕТЕОРИТЫ"

Миша Хорев. "ГИМНАСТКА"

Гр."На!Смерть"."БУХАЙ,ВАРРЕЛЛА,БУХАЙ"

Гр."На!Смерть"."СПЛЕТЕНИЕ СОЗВЕЗДИЙ"

 

ИСКУССТВО ПЕНЗЫ

Михаил Мамаев. Амбротипия

ФОТО ПЕНЗЫ

Авторы граффити - Команда Почти
  • Авторы граффити - Команда Почти
Алмазная россыпь
  • Алмазная россыпь
enigma sura
  • enigma sura
  • Описание: Фитнес-клуб Энигма Сура (на базе ДВС)
Кому дровишки?
  • Кому дровишки?
Автор Эдуард Тевосов. Запах жизни
  • Автор Эдуард Тевосов. Запах жизни

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© 2013-2015 PenzaTrend Журнал о современной Пензе.
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